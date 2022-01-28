В Красноярском крае начался приём заявок на конкурс социальных проектов «Партнёрство»

С 2020 года в конкурсе появилась номинация «Красноярский край — территория путешествий», в рамках которой поддержку получают проекты по следующим направлениям:

- развитие самостоятельного туризма в регионе, а также повышение привлекательности туристических объектов;

- формирование имиджа края как туристского региона, продвижение наиболее востребованных туристических дестинаций;

- организация туристско-экскурсионных программ для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- создание туристско-информационной инфраструктуры;

- сохранение этнографического наследия края, развитие этнографического туризма;

- развитие индустрии туристских сувениров (в том числе с этнографической составляющей);

- разработка новых маршрутов для самостоятельного туризма (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха), мобильных приложений — путеводителей по туристским маршрутам и создание аудиогидов;

- интеграция туристической тематики в образовательный процесс (краеведение, базовые туристические навыки и знания, основы безопасности в природной среде, ориентирование и т. д.).

Конкурс предусматривает три вида грантов:

Партнёрский — предоставляется на реализацию социальных проектов, направленных на решение проблем нескольких (трёх и более) муниципальных районов и (или) муниципальных округов, городских округов края. Могут быть только долгосрочными — от шести месяцев до года. Размер гранта — до двух млн рублей.

Территориальный долгосрочный — предоставляется на реализацию социальных проектов, направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов, муниципальных или городских округов края со сроком реализации — от шести месяцев до года. Размер — до одного млн рублей.

Территориальный краткосрочный — предоставляется на реализацию социальных проектов, направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов, муниципальных или городских округов края со сроком реализации — не более полугода. Размер гранта — до 500 тысяч рублей.

Условия участия в конкурсе:

– перед подачей заявки необходимо ознакомиться со всей конкурсной документацией, опубликованной на сайте kras-grant.ru в разделе «Документы»;

– далее необходимо пройти обязательную регистрацию на

и получить доступ в личный кабинете;



– в личном кабинете на сайте необходимо заполнить электронную конкурсную заявку по установленной форме, а также прикрепить все перечисленные в п. 5.5. Положения документы.

Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить в АНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» по телефонам 8 (391) 200-49-17, 8 (391) 200-49-18, а также по электронной почте: spartnerstvo@mail.ru.