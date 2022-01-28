В Красноярском крае начался приём заявок на конкурс социальных проектов «Партнёрство»
В Красноярском крае начался приём заявок на конкурс социальных проектов «Партнёрство»
Подать заявку на участие можно до 15 февраля.
С 2020 года в конкурсе появилась номинация «Красноярский край — территория путешествий», в рамках которой поддержку получают проекты по следующим направлениям:
- развитие самостоятельного туризма в регионе, а также повышение привлекательности туристических объектов;
- формирование имиджа края как туристского региона, продвижение наиболее востребованных туристических дестинаций;
- организация туристско-экскурсионных программ для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- создание туристско-информационной инфраструктуры;
- сохранение этнографического наследия края, развитие этнографического туризма;
- развитие индустрии туристских сувениров (в том числе с этнографической составляющей);
- разработка новых маршрутов для самостоятельного туризма (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха), мобильных приложений — путеводителей по туристским маршрутам и создание аудиогидов;
- интеграция туристической тематики в образовательный процесс (краеведение, базовые туристические навыки и знания, основы безопасности в природной среде, ориентирование и т. д.).
Конкурс предусматривает три вида грантов:
– перед подачей заявки необходимо ознакомиться со всей конкурсной документацией, опубликованной на сайте kras-grant.ru в разделе «Документы»;– далее необходимо пройти обязательную регистрацию на сайтеи получить доступ в личный кабинете;
– в личном кабинете на сайте необходимо заполнить электронную конкурсную заявку по установленной форме, а также прикрепить все перечисленные в п. 5.5. Положения документы.
Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить в АНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» по телефонам 8 (391) 200-49-17, 8 (391) 200-49-18, а также по электронной почте: spartnerstvo@mail.ru.