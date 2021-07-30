В Красноярском крае начнут выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам

«Сертификаты не заменяют имеющиеся меры социальной поддержки сирот. Они являются дополнительным механизмом по обеспечению жильём тех, кто до сих пор его не получил. По предварительным расчётам, в крае проживают 2195 человек, которым уже исполнилось 25 лет, и они имеют право на получение жилищного сертификата. Выдавать сертификаты начнут уже в этом году. Планируем, что к 2025 году все граждане этой категории воспользуются этой мерой поддержки», — сообщил Сергей Козупица, министр строительства Красноярского края.

Размер социальной выплаты будет рассчитывать краевое министерство строительства, исходя из нормы предоставления жилого помещения — 33 кв. м и средней рыночной стоимости одного квадратного метра в регионе.

Сертификат можно использовать на покупку жилья в Красноярском крае на первичном или вторичном рынке, при этом можно добавлять свои или заёмные средства, а также средства материнского капитала.

Для получения сертификата необходимо обратиться с документами в администрацию города.