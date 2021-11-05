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В Красноярском крае не планируют введение локдауна

В Красноярском крае не планируют введение локдауна

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В Красноярском крае не планируют введение локдауна

Все сообщения в социальных сетях на эту тему – фейковая информация, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В Красноярском крае не планируют введение локдауна

В Красноярском крае рассылают фейковые письма о том, что в регионе планируют ввести локдаун. Сообщения о якобы приостановке работы учреждений образования, общепита, торговли и введении комендантского часа с 8 по 15 ноября получили крупные краевые и федеральные предприятия, больницы, школы и университеты. Также письма стали рассылать по родительским и рабочим чатам в социальных сетях и мессенджерах.

Правительство Красноярского края не планирует введение вышеперечисленных мер на территории региона.

Достоверную информацию обо всех вводимых ограничениях всегда можно найти на официальном портале Красноярского края www.krskstate.ru и в группе оперштаба региона в социальных сетях и мессенджерах.

Фото из открытых источников
5 ноября в 18:14 320
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