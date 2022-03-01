В Красноярском крае объявлен экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

Участникам необходимо собрать более 300 кг ненужной макулатуры — это шесть стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности. Далее нужно оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com.

Организаторы акции отмечают, что если желающие принять участие не могут самостоятельно собрать необходимый объём макулатуры, то они могут обратиться в ближайшее учебное заведение с предложением принять участие в экомарофоне.

По результатам мероприятия будет составлен «зелёный» рейтинг муниципалитетов. Победителей наградят премиями, благодарностями и ценными призами.

Дополнительную информацию можно уточнить в оргкомитете акции: +7 (913) 088-3808, е-mail: 88@sdai-bumagu.com или на официальном сайте.