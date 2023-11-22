В Красноярском крае объявлен конкурс грантовых проектов для жителей северных территорий

Принять участие в конкурсе могут и жители Таймыра. В частности участниками могут стать: предприятия, сельхозкооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства, представители КМНС, которые планируют заниматься сбором и переработкой пищевой и непищевой продукции, созданием этнодеревень, разведением домашних северных оленей, приобретением оленегонных, ездовых и охотничьих собак, а также приобщением детей и подростков к родной культуре.

Размер грантовой поддержки составит от 200 тысяч до 8 млн рублей.

Так, благодаря конкурсу в этом году на Таймыре появился цех по переработке мяса и рыбы.

«Агентство по развитию северных территорий продолжает последовательную работу по расширению линейки экономических мер поддержки представителей КМНС. Грантовая поддержка как раз прекрасно стимулирует появление предпринимательских инициатив северян, целью которых является создание новых рабочих мест, открытие цехов по переработке мяса, рыбы, дикоросов, развитие производств традиционной хозяйственной деятельности, сохранение культуры КМНС, возрождение ремёсел. Надо отметить, грантовые конкурсы у нас всегда проходят при активном участии жителей Крайнего Севера, где имеет место конкуренция проектов», - пояснил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Красноярского края Антон Нарчуганов.

Грантовый конкурс проводится в рамках реализации мероприятий краевой государственной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности КМН». С условиями участия можно ознакомиться по ссылке.