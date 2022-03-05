В Красноярском крае отделения Почты России изменят график работы в праздничные дни
В Красноярском крае отделения Почты России изменят график работы в праздничные дни
5 марта почтовые отделения закроются на час раньше.
6 марта офисы будут работать по установленному графику, а 7 марта — по субботнему режиму.
8 марта станет выходным днём для всех отделений региона.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10