В Красноярском крае отделения Почты России изменят график работы в праздничные дни

5 марта почтовые отделения закроются на час раньше.

6 марта офисы будут работать по установленному графику, а 7 марта — по субботнему режиму.

8 марта станет выходным днём для всех отделений региона.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10