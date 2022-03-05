МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае отделения Почты России изменят график работы в праздничные дни

В Красноярском крае отделения Почты России изменят график работы в праздничные дни

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В Красноярском крае отделения Почты России изменят график работы в праздничные дни

В Красноярском крае отделения Почты России изменят график работы в праздничные дни

5 марта почтовые отделения закроются на час раньше.

6 марта офисы будут работать по установленному графику, а 7 марта — по субботнему режиму.

8 марта станет выходным днём для всех отделений региона.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10

Фото из открытых источников
5 марта в 12:58 4040
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