В Красноярском крае открылась горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства
В Красноярском крае открылась горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства
С 19 апреля по 30 мая в будние дни с 9.00 до 20.00, по бесплатному номеру 8 (800) 333-7007 можно будет проконсультироваться по любым вопросам, связанным с рейтинговым голосованием.
Жителям региона расскажут, кто может принять участие в голосовании, какие способы голосования существуют и как работает платформа, на которой проходит голосование. Также в этот период круглосуточно будет работать общероссийская горячая линия, организованная Минстроем России, по единому номеру - 8 (800) 600-20-13.
Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на территории всего региона будет проводиться голосование за выбор общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году. Голосование будет проходить на сайте.