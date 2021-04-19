В Красноярском крае открылась горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства

Жителям региона расскажут, кто может принять участие в голосовании, какие способы голосования существуют и как работает платформа, на которой проходит голосование. Также в этот период круглосуточно будет работать общероссийская горячая линия, организованная Минстроем России, по единому номеру - 8 (800) 600-20-13.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на территории всего региона будет проводиться голосование за выбор общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году. Голосование будет проходить на сайте.