В Красноярском крае открылся первый виртуальный музей Госавтоинспекции

Музей Госавтоинспекции Красноярского края начинался в 2001 году с небольшой музейной комнаты в красноярском полку ДПС. Только через 10 лет появился приказ о создании полноценного музея. Экспонаты приносили ветераны, привозили из командировок сотрудники, когда бывали в районных подразделениях. Теперь музей красноярской Госавтоинспекции выступает в новом, виртуальном формате, который сделает его посещение доступным для каждого желающего.

На виртуальной платформе можно не только пройтись по комнатам музея, но и ответить на вопросы викторины по ПДД. Кроме того, любой посетитель может выступить в роли стажера ГИБДД, знакомясь с профессией с помощью VR-видеоролика в формате 360 градусов. В ходе игры ему предстоит пройти от строевого развода и получения экипировки до погони за нарушителем. К стажеру приставлен опытный виртуальный наставник.

Виртуальный музей создан студентами Сибирского федерального университета, а курировали проект сотрудники DHlab – лаборатории СФУ, где есть необходимое для создания подобных проектов оборудование, позволяющее качественно оцифровать все экспонаты музея и создать виртуальную среду, создающую эффект присутствия.

Руководство пользователя виртуального музея Госавтоинспекции Красноярского края смотреть по ссылке: https://youtu.be/kskpEBQT92s В видео отмечено, какие разделы есть в виртуальном музее и как пользоваться элементами управления для посещения экспозиций.

Посетить сам музей можно по ссылке http://xn---24-bddjhadrni7azg.xn--p1ai/