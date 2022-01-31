МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом

В Красноярском крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом

Главная / Новости / Общество

В Красноярском крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом

Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев рассказал, что за неделю число заболевших во всех возрастных категориях увеличилось в 2,3 раза по сравнению с показателями предыдущей недели.

В Красноярском крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом

Ранее ковид преимущественно поражал граждан в возрасте от 30 лет и старше, сегодня же растёт заболеваемость и в возрастной группе от семи до 17 лет.

Кроме того, на прошедшей неделе более чем в 50% исследованных проб был выявлен штамм «омикрон».

«В такой непростой период работодателям необходимо отнестись с наибольшим вниманием к сохранению здоровья своих сотрудников и по возможности перевести максимальное количество работников на дистанционный режим работы», — отметил Дмитрий Горяев.

Фото Ирина Яринская
31 января в 15:00 550
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также