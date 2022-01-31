В Красноярском крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом

Ранее ковид преимущественно поражал граждан в возрасте от 30 лет и старше, сегодня же растёт заболеваемость и в возрастной группе от семи до 17 лет.

Кроме того, на прошедшей неделе более чем в 50% исследованных проб был выявлен штамм «омикрон».

«В такой непростой период работодателям необходимо отнестись с наибольшим вниманием к сохранению здоровья своих сотрудников и по возможности перевести максимальное количество работников на дистанционный режим работы», — отметил Дмитрий Горяев.