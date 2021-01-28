В Красноярском крае отмечен высокий темп вакцинации от коронавируса

Напомним, что с 18 января по поручению президента в России стартовала массовая вакцинация против COVID-19. Недавно на заседании Координационного совета при правительстве РФ Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, отметил, что в Красноярском крае на должном уровне организована прививочная кампания. На одном уровне с Красноярским краем, по его мнению, оказались — Пермский край, Белгородская, Волгоградская области, Калининград, Кировская, Курганская, Оренбургская области и ряд других.

По данным оперштаба, в Красноярском крае 8 600 человек уже поставили прививки против новой коронавирусной инфекции. До конца февраля ожидается поставка ещё 150 100 доз вакцины. В планах — в течение года вакцинировать около 70% взрослого населения.