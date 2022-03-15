В Красноярском крае отменен обязательный масочный режим
В Красноярском крае отменен обязательный масочный режим
Об этом сообщает Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Документы отменяют обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь будет носить рекомендательный характер.
Указы вступят в силу с 16 марта.