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В Красноярском крае отменен обязательный масочный режим

В Красноярском крае отменен обязательный масочный режим

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В Красноярском крае отменен обязательный масочный режим

Об этом сообщает Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края

В Красноярском крае отменен обязательный масочный режим

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Документы отменяют обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь будет носить рекомендательный характер.

Указы вступят в силу с 16 марта.

Фото Владимир Макушкин
15 марта в 18:15 2270
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