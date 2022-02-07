В Красноярском крае отменили карантин для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом

Нововведения также касаются школьников, находящихся на дистанционном обучении и воспитанников детских садов. Таким образом, те, кто был помещён на карантин как контактный по коронавирусу, с сегодняшнего дня, 7 февраля, могут приступить к очным занятиям либо выйти на работу.

«Отмечу, что учащиеся в школах переводятся на дистант при 20% заболевших ОРВИ, гриппом или COVID-19 в классе, а не при одном заболевшем коронавирусом, как было ранее. То есть основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения является отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе», - отметил Дмитрий Горяев, главный санитарный врач Красноярского края.

Также он напомнил, что выписка переболевших коронавирусом осуществляется без дополнительного тестирования, если время лечения составляет неделю и более. Если срок лечения окажется короче, выписка осуществляется только после получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, проведённого не менее чем через три дня после получения положительного. Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата исследования на COVID-19.