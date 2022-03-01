В Красноярском крае отменили QR-коды

С завтрашнего дня жители Красноярья смогут свободно посещать торгово-развлекательные центры, организации общепита, салоны красоты, театры и кинотеатры, библиотеки, бассейны, фитнес-центры, спортивные залы и спортивные мероприятия. Также QR-код больше не нужен при заселении в гостиницы и на базы отдыха.

Также отменяются ограничения по заполняемости залов на культурных и спортивных мероприятиях. Подростки до 18 лет смогут посещать ТРЦ и общепит. А ночные клубы и танцполы в организациях общепита могут работать без ограничений.

Для невакцинированных граждан старше 60 лет отменён режим самоизоляции. Утратили силу рекомендации о переводе на дистанционный режим работы граждан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Дополнительные ограничения для граждан, прибывающих в Норильск и Дудинку из других регионов и городов страны, также отменены.