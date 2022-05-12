В Красноярском крае отменят обязательную вакцинацию сотрудников против коронавируса
В Красноярском крае отменят обязательную вакцинацию сотрудников против коронавируса
Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю подписал соответствующее постановление.
Согласно документу отменяется требование об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим работы лиц, не прошедших иммунизацию против COVID-19. Такое решение принято в связи с достижением необходимого уровня охвата вакцинацией против коронавируса среди определённых в постановлении категорий граждан.
Кроме того, работодателям рекомендовано поддерживать 80-процентный уровень охвата вакцинацией и ревакцинацией против COVID-19.
Изменения вступают в силу с завтрашнего дня, 13 мая.