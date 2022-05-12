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В Красноярском крае отменят обязательную вакцинацию сотрудников против коронавируса

В Красноярском крае отменят обязательную вакцинацию сотрудников против коронавируса

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В Красноярском крае отменят обязательную вакцинацию сотрудников против коронавируса

Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю подписал соответствующее постановление.

В Красноярском крае отменят обязательную вакцинацию сотрудников против коронавируса

Согласно документу отменяется требование об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим работы лиц, не прошедших иммунизацию против COVID-19. Такое решение принято в связи с достижением необходимого уровня охвата вакцинацией против коронавируса среди определённых в постановлении категорий граждан.

Кроме того, работодателям рекомендовано поддерживать 80-процентный уровень охвата вакцинацией и ревакцинацией против COVID-19.

Изменения вступают в силу с завтрашнего дня, 13 мая.

Фото Ирина Яринская
12 мая в 15:50 740
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