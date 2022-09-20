В Красноярском крае плотно займутся решением вопроса с промышленными отходами

Прокурорские проверки показывают, что имеющихся мощностей полигонов краю не хватает, поэтому средние и мелкие предприятия вынужденно сваливают мусор в овраги и на пустыри. Выход из ситуации – ускорить строительство полигонов и развивать технопарки по вторичной переработке сырья.

По мнению предпринимателей, основная проблема в сфере обращения с отходами — отсутствие поддержки со стороны власти и пробелы в законодательстве.

«Вопрос утилизации промышленных отходов в Красноярском крае и Красноярской агломерации достаточно важен. Красноярск — большой промышленный город, предприятия производят много отходов. К сожалению, вынужден констатировать, что сейчас у нас нет ясного и чёткого ответа на поставленный вопрос, поэтому цель сегодняшнего заседания — выяснить не «кто виноват», а «что делать», — подчеркнул председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов.

Участники заседания подготовили ряд рекомендаций краевому правительству с предложением разработать дорожную карту мероприятий с конкретными целями и сроками и с участием ответственных министерств. До конца года предстоит также актуализировать региональную программу по обращению с отходами, заложить в краевом бюджете на 2023 год средства на строительство необходимых объектов и создать реальные механизмы для привлечения инвесторов.