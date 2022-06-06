В Красноярском крае по поручению президента РФ проиндексировали прожиточный минимум

«В крае порядка 300 тысяч граждан охвачены мерами социальной поддержки. К таким мерам, например, относятся выплаты пособия на детей от трёх до семи лет включительно и от восьми до 17 лет, ежемесячные выплаты на первого ребёнка и на третьих и последующих детей, предоставлемые в рамках нацпроекта «Демография», а также региональная социальная доплата к пенсии», – пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

В Норильске после индексации размер прожиточного минимума на ребёнка составил 22 639 рублей. На душу населения — 21 713 рублей, для трудоспособного населения — 23 667, для пенсионеров — 18 674.

«Подавать заявление для перерасчёта не нужно. Все выплаты с учётом изменений размера прожиточного минимума будут проиндексированы с 1 июня автоматически и будут перечислены гражданам в течение июня и июля», – добавила Ирина Пастухова.