В Красноярском крае Почта России запускает программу трудоустройства беженцев

Для оформления понадобится только удостоверение беженца. Работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору. Чтобы узнать об открытых вакансиях, необходимо пройти по ссылке, выбрать свой регион, найти в списке интересующие позиции, открыть их, нажать на кнопку «Откликнуться» и ввести свои контактные данные. После этого с кандидатом свяжется специалист по подбору персонала.

Также узнать о возможностях трудоустройства можно через единый контактный центр компании 8-800-200-28-84 или в центрах занятости региона своего пребывания.