В Красноярском крае подготовили обсерваторы для больных «омикроном»

Для оперативного реагирования на случай выявления данного штамма правительство провело необходимую организационную работу, в том числе были подготовлены обсерваторы, которые при необходимости будут немедленно задействованы. Об этом рассказал глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Напомним, первоначально вариант «омикрон» был обнаружен в Южной Африке — самые ранние образцы датированы 9-11 ноября. Прибывшие из африканских стран обязаны в течение 14 дней соблюдать режим изоляции и сдать два ПЦР-теста на Covid-19 (первый — в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ, второй — с десятого по двенадцатый день).

В Красноярском крае действует круглосуточный санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу — в аэропорту Красноярска и в морском порту Дудинка. «При этом все пассажиры и члены экипажа проходят двойной контроль стационарным и переносным тепловизором, — приводит слова Горяева newslab. - Основным направлением деятельности санитарно-карантинного пункта пропуска является недопущение завоза и распространения на территории Красноярского края инфекционных болезней. В этом году специалисты Управления досмотрели более 4 тысяч воздушных судов, прибывших международными рейсами, провели термометрию более чем 170 тысячам пассажиров. Было выявлено два пассажира с признаками инфекционных заболеваний (острая респираторная вирусная инфекция и острая кишечная инфекция). Пассажиров с опасными инфекционными заболеваниями не обнаружено».