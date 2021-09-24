В Красноярском крае подвели итоги смотра-конкурса по охране труда

Конкурс проводился в четырёх номинациях. Участники оценивались на основе информационных карт, где они представили результаты работы за предыдущий год. На смотр-конкурс от работодателей, городов и районов края поступило 195 заявок.

Норильск стал лидером среди образовательных организаций региона. Победу одержал детский сад № 46 «Надежда». Также наши земляки лидируют в новой номинации «Лучшая работа по информированию работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работодателей Красноярского края». Победителем признана средняя школа № 20.

Церемония награждения победителей состоится 25 октября в рамках расширенного заседания совета по охране труда. Мероприятие будет включать и деловую программу, где эксперты обсудят наиболее важные направления развития отрасли.