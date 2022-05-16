МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае появились мошенники, выдающие себя за погорельцев

В Красноярском крае появились мошенники, выдающие себя за погорельцев

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В Красноярском крае появились мошенники, выдающие себя за погорельцев

В Красноярском крае появились мошенники, выдающие себя за погорельцев

Майские пожары на территории региона для кого-то оказались страшной трагедий, а для какого-то - возможностью поживиться.

Злоумышленники распространяют в интернете информацию с указанием поддельных счетов, куда жителям Красноярья предлагается переводить средства в помощь погорельцам. В связи с этим граждан призывают быть бдительными и не перечислять деньги сомнительным просителям. В Норильске за сбор средств отвечает благотворительный фонд «Территория добра». Внести пожертвование норильчане могут по ссылке на официальном сайте фонда.

Фото из открытых источников
16 мая в 11:16 130
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