В Красноярском крае появились мошенники, выдающие себя за погорельцев

Майские пожары на территории региона для кого-то оказались страшной трагедий, а для какого-то - возможностью поживиться.

Злоумышленники распространяют в интернете информацию с указанием поддельных счетов, куда жителям Красноярья предлагается переводить средства в помощь погорельцам. В связи с этим граждан призывают быть бдительными и не перечислять деньги сомнительным просителям. В Норильске за сбор средств отвечает благотворительный фонд «Территория добра». Внести пожертвование норильчане могут по ссылке на официальном сайте фонда.