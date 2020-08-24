В Красноярском крае появится мараловая ферма для лечебного туризма

По данным ТАСС, в Таяты, в рамках проекта по развитию туризма, планируется запуск прогулочного катера по реке Казыр до реки Туба. Вместе с этим будет запущено мараловедческое хозяйство. Этой информацией поделился глава Каратузского района Константин Тюнин.

«В ближайшее время, я думаю в декабре, мараловедческое хозяйство в Таяты откроем. На базе этого хозяйства мы будем развивать сферу туризма, в том числе лечебного и событийного», - сообщил Тюнин.

Подготовка к открытию уже ведется: местные жители закупают ограждения, холодильное оборудование, концентрат для пантовых ванн, а самое главное – стадо маралов.