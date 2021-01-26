В Красноярском крае появится научно-образовательный консорциум «Вернадский — Красноярский край»

Проект Виктора Садовничева о создании консорциумов «Вернадский» в регионах был создан ещё 2018 году и поддержан президентом страны Владимиром Путины. И уже в 2021 году глава региона и ректор подписали соглашение по его созданию в Красноярском крае. Церемония подписания прошла вчера в формате ВКС. Также на ней присутствовал ректор Сибирского федерального института (СФУ) Максим Румянцев и председатель городского Совета депутатов, советник президента СФУ Наталия Фирюлина.

После подписания соглашения губернатор региона заявил:

«Программа создания в регионах научно-образовательных консорциумов призвана, прежде всего, поднять эффективность образования, научно-образовательных методик и объединить усилия по совместным научным исследованиям фундаментального и прикладного характера. Естественно, что Московский государственный университет и Сибирский федеральный университет, крупнейший вуз Сибири, взаимодействовали и раньше, но подписание соглашения делает эту работу более организованной, а следовательно, более качественной, предсказуемой и эффективной. Хотел бы отметить, что консорциум призван давать практически значимые результаты, и это значит, что в его рамках создание совместных дел, прежде всего с крупными компаниями, которые являются индустриальными партнёрами. В настоящее время инициативу по вхождению в консорциум проявила компания «Русский алюминий», но мы считаем, что в самое ближайшее время статус наших индустриальных партнёров приобретут и «Норникель», и «Полюс золото», и СГК, а также другие компании, работающие на территории края. Это позволит им, прежде всего, иметь возможность за счёт научного потенциала СФУ внедрять современные разработки в практику, а наше образование сделает более практически ориентированным».

На сегодняшний день в России открыто уже 18 консорциумов: «Вернадский — Мурманск», «Вернадский — Московская область», «Вернадский — Тула», «Вернадский — Орёл», «Вернадский — Тамбов», «Вернадский — Краснодарский край», «Вернадский — Кабардино-Балкария», «Вернадский — Ингушетия», «Вернадский — Ульяновск», «Вернадский — Удмуртия», «Вернадский — Кузбасс», «Вернадский — Алтай», «Вернадский — Западная Сибирь», «Вернадский — Ненецкий автономный округ», «Вернадский — Дальний Восток», «Вернадский — Поволжье», «Вернадский — Саров», «Вернадский — Камчатка». И теперь к этому списку можно с гордостью добавить «Вернадский — Красноярский край».

«Несколько дней назад мы провели встречу с губернатором в Москве, где обсудили все моменты и договорились о сотрудничестве. Я со стороны Московского университета обещаю сделать всё возможное, чтобы наш консорциум работал продуктивно. Красноярский край — это опора нашей страны», — добавил в заключение ректор МГУ Виктор Садовничий.