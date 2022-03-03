В Красноярском крае получить госуслуги станет проще

Теперь заявитель не должен предоставлять разного рода справки. Ведомства обязаны будут самостоятельно запрашивать необходимые сведения у профильных учреждений.

Изменения касаются выдачи документов, связанных с получением образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях (аттестаты, дипломы, справки о получении образования, сведения об оплате образования в школах, техникумах, колледжах, вузах и так далее); справок и медицинских заключений (это могут быть сведения о поставленном диагнозе, выписки из больниц, направления на обследования); документов, подтверждающих инвалидность и документов о трудовом стаже за периоды после 1 января 2020 года.

По словам заместителя министра экономики и регионального развития края Марины Лейман, изменения упростят получение государственных услуг. Через 10 дней после вступления в силу постановления заявители смогут оценить улучшение.