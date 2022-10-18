В Красноярском крае предлагаемые зарплаты на 6% выше общероссийских

За прошлый месяц средняя предлагаемая зарплата в России составила 54 948 рублей, в Красноярском крае — 58 111 рублей. По сравнению с сентябрем 2021 года средние предлагаемые зарплаты в Красноярье увеличились на 3373 рубля, в то время как общероссийский показатель вырос только на 2478 рублей.

Самые высокие зарплаты в сентябре предлагали в Магаданской области (79 719 рублей), Чукотском АО (78 950 рублей), Ямало-Ненецком АО (76 860 рублей), Москве (76 156 рублей) и Сахалинской области (69 784 рубля). Красноярский край занял 16-ю строчку в рейтинге.

«Разница в уровне зарплат зависит от особенностей экономики региона: от степени развития производства, от того, какие отрасли являются ведущими и какие конкретно предприятия ведут деятельность на территории. Как правило, чем более развита экономика региона, тем более высокие заработные платы предлагают работодатели. Кроме того, ощутимо влияет и географический фактор: регионы России сильно отличаются по климатическим условиям, а значит, и по нагрузке на здоровье работников», — поясняет Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.