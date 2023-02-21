В Красноярском крае предприниматели могут оказывать жителям региона услуги ухода на дому и компенсировать свои затраты

Напомним, с 2021 года наш регион является одной из 34 пилотных территорий, где внедряется новая форма оказания социальных услуг – социальный заказ. Это позволяет жителям региона, нуждающимся в надомном обслуживании, самим выбирать того, кто им будет помогать, – государственные организации или предприниматели. Благодаря социальному сертификату, который предоставляется нуждающимся в надомном обслуживании, оплачивать эти услуги можно за счёт государства.

«На сегодняшний день у нас в крае есть территории, на которых отсутствуют негосударственные поставщики социальных услуг. По сути, это свободная зона для предпринимательства. Оплата каждой социальной услуги закреплена установленным тарифом. Они различаются в зависимости от территории. Например, один час надомного социального обслуживания в Красноярске стоит 429,3 рубля, а в Норильске и на Таймыре – 641,79 рубля», – рассказала первый заместитель министра социальной политики Красноярского края Ольга Чернышёва.

О том, как бизнесу включиться в механизм социального заказа, можно узнать на сайте министерства по ссылке.

Подробно о том, кто такие социальные предприниматели и как получить официальный статус социального предприятия в Красноярском крае, на сайте агентства по ссылке.