В Красноярском крае приостановили приём заявлений на выдачу туристических сертификатов для школьников 5-9-х классов

Напомним, важным условием участия в программе школьного туризма является ограниченный срок действия сертификата. Если в течение месяца с даты получения номера сертификата не заключить договор с туроператором, сертификат аннулируется, соответственно им сможет воспользоваться новый участник программы. Таким образом в агентстве по туризму Красноярского края подведут подсчёт «сгоревших» сертификатов и выдадут их тем, кто оформил заявления своевременно.

Программа развития школьного туризма в Красноярском крае реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ознакомиться с афишей туров на ноябрь можно по ссылке.