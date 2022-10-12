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В Красноярском крае продолжает действовать новая поддержка детей-сирот по обеспечению жильём

В Красноярском крае продолжает действовать новая поддержка детей-сирот по обеспечению жильём

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В Красноярском крае продолжает действовать новая поддержка детей-сирот по обеспечению жильём

Получить краевую поддержку могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 23 лет и старше, нуждающиеся в жилье.

В Красноярском крае продолжает действовать новая поддержка детей-сирот по обеспечению жильём

Ранее обязательным условием получения сертификата было наличие трудового стажа, поэтому претендовать на поддержку могли только работающие граждане.

Теперь же получить жилищные сертификаты смогут также граждане из числа детей-сирот, находящиеся на военной службе, осуществляющих уход за ребёнком до трёх лет и престарелыми людьми, студенты.

С начала года жилищные сертификаты получили уже 160 детей-сирот на сумму 403 млн рублей. Это социальная выплата, которую можно использовать на покупку жилья в Красноярском крае на первичном или вторичном рынке, добавлять к этой сумме свои или заёмные средства, а также средства материнского капитала. С учётом стоимости квадратного метра размер выплаты в третьем квартале 2022 года составил 2 млн 653 тыс. рублей.

Фото из открытых источников
12 октября в 15:30 460
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