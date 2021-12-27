В Красноярском крае продолжает снижаться количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом

По данным на 26 декабря, в регионе выявлен 531 заболевший COVID-19. Общее количество случаев заражения с начала пандемии достигло 170 439.

Документы о выздоровлении получили 610 человек (154 260 — с начала пандемии). 38 заразившихся не смогли справиться с болезнью. Общее количество умерших от коронавируса, таким образом, составляет 8431 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 45 954 контактных лица. При этом за сутки на контроль взяли 3035 человек. 3984 — сняты с контроля.