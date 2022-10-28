В Красноярском крае продолжается популяризация патриотизма среди молодёжи

Тему патриотического воспитания рассмотрели на заседании комитета Законодательного собрания по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды.

Работа по патриотическому воспитанию ведется в рамках госпрограммы «Молодежь Красноярского края в XXI веке». Всего в этом году было предусмотрено 65 мероприятий, например, патриотический фестиваль «Под мирным небом», объединивший представителей военно-исторических клубов из нескольких регионов Сибири.

Продолжается работа по возрождению традиции несения почетной караульной службы у Вечного огня или Огня памяти в Красноярском крае. Кроме того, «Дом офицеров» в Красноярске оказывает поддержку социально ориентированным НКО при оформлении заявок на участие в краевых грантовых программах, на которые в этом году в бюджете края заложено около 100 млн рублей.

«Всего в этом году в различных патриотических акциях участвовали более 150 тысяч человек. Такие мероприятия необходимы для патриотического воспитания молодежи, граждан, имеющих активную жизненную позицию. Задача — максимально расширить число участников событий. Предлагаю агентству по молодежной политике и Дому офицеров посмотреть календарь событий с точки зрения их расширения, подготовить свои предложения. К этой теме мы обязательно вернемся», - подытожил председатель комитета Александр Новиков.