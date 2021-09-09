В Красноярском крае продолжается прививочная кампания против полиомиелита

Главная цель прививочной кампании — укрепить коллективный иммунитет среди детей, так как на сегодняшний день есть риск завоза нового вируса полиомиелита из стран ближнего зарубежья. В нашем регионе планируется привить более двух тысяч детей.

В этом году случаев заболевания на территории края не зафиксировано, однако было зарегистрировано два случая острого вялого паралича у детей. Это полиомиелитоподобное заболевание неинфекционной этиологии.

Последний случай заболевания был зафиксирован в 1898 году в краевой столице.