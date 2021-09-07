В Красноярском крае продолжается сентябрьский этап государственной итоговой аттестации

В этот период экзамены сдают выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в основные сроки, а также получившие неудовлетворительные результаты по обоим предметам либо получившие повторный неудовлетворительный результат по одному из них.

Испытания проходят в штатном режиме согласно утверждённому расписанию. 3 и 6 сентября выпускники в формате ГВЭ написали русский язык и математику. Во всех экзаменационных пунктах соблюдались меры эпидемиологической безопасности.

Те, кто по уважительной причине не сдал экзамены 3 и 6 сентября, смогут сделать это в резервные дни: 13 сентября - по русскому языку, 15 сентября - по математике.