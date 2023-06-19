В Красноярском крае продолжается вакцинация против кори

Корь характеризуется высокой температурой тела, выраженной интоксикацией, воспалением дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью.

Как правило, корью заболевают все лица, как взрослые, так и дети, общавшиеся с больным и у которых нет иммунитета к данному заболеванию. Корь — один из самых заразных вирусов в мире.

Основная мера профилактики кори — иммунизация. В плановом порядке в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок РФ прививки против кори проводятся детям в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация).

Также в Минздраве напоминают, что обязательной вакцинации против кори подлежат:

– взрослые от 18 до 35 лет, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори;

– взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска (работники медицинских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори;

– контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитые старше шести лет.

Прививка от кори проводится в поликлинике по месту жительства.