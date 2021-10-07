В Красноярском крае проходит операция «Оружие»
В Красноярском крае проходит операция «Оружие»
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, будут освобождены от ответственности, а также получат вознаграждение:
- исправное оружие с нарезным стволом - 10 000 рублей;
- неисправное оружие с нарезным стволом - 4000 рублей;
- исправное гладкоствольное оружие - 7000 рублей;
- неисправное гладкоствольное оружие - 2000 рублей;
- исправное самодельное оружие и оружие самообороны - 1500 рублей;
- патрон - 20 рублей;
- взрывчатое вещество промышленного назначения - 2 рубля за грамм;
- порох - 20 рублей за 100 граммов;
- гранаты, снаряды, прочие взрывные устройства, имеющие детонирующие устройства, - 5000 рублей за одну единицу.
Средства на выплату вознаграждений выделило агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края.
Сдать оружие и боеприпасы можно в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по краю либо в отделы внутренних дел по месту жительства.