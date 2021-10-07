В Красноярском крае проходит операция «Оружие»

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, будут освобождены от ответственности, а также получат вознаграждение:

- исправное оружие с нарезным стволом - 10 000 рублей;

- неисправное оружие с нарезным стволом - 4000 рублей;

- исправное гладкоствольное оружие - 7000 рублей;

- неисправное гладкоствольное оружие - 2000 рублей;

- исправное самодельное оружие и оружие самообороны - 1500 рублей;

- патрон - 20 рублей;

- взрывчатое вещество промышленного назначения - 2 рубля за грамм;

- порох - 20 рублей за 100 граммов;

- гранаты, снаряды, прочие взрывные устройства, имеющие детонирующие устройства, - 5000 рублей за одну единицу.

Средства на выплату вознаграждений выделило агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края.

Сдать оружие и боеприпасы можно в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по краю либо в отделы внутренних дел по месту жительства.