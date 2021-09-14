В Красноярском крае проходит регистрация на региональный этап российской национальной премии «Студент года - 2021»

Цель учреждения национальной премии - выявление и поддержка учащихся вузов и профессиональных образовательных организаций, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодёжной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

До 19 сентября участникам необходимо подать заявку на сайте krasleader.ru, указав свои достижения за два года. Затем в АИС «Молодёжь России» заполнить все поля и указать профиль, созданный на сайте «Краслидер».

Оценивать достижения участников будут общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты.

Лауреатов I степени всех индивидуальных номинаций и обладателей Гран-при ожидает денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Финал федерального этапа конкурса пройдёт с 13 по 18 ноября в Томске.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Образование».