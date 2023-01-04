В Красноярском крае проиндексировали социальные пособия

«Увеличение размера выплат и пособий отразится более чем на 1,4 млн человек. Именно столько жителей нашего региона получают те или иные меры социальной поддержки. На эти цели в краевом бюджете на 2023 год предусмотрено более 42,5 млрд рублей», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Так, в этом году размер материнского капитала за рождение третьего или последующего ребёнка со 159 131 рубля увеличится до 167 724 рублей. Ежегодное пособие на школьников для семей, проживающих в Красноярске и центральной и южной группах районов, с 2467 рублей увеличится до 2600 рублей.

Кроме того, по инициативе главы региона Александра Усса с этого года увеличился размер единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации:

– для третьей группы территорий, которая включает в себя центральные и южные районы Красноярского края, максимальный размер выплаты увеличен с 15 до 25 тысяч рублей;

– для второй группы территорий (городские округа Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский) – с 17 до 27 тысяч рублей;

– для первой группы территорий (городской округ Норильск; муниципальные районы Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский) – с 20 до 30 тысяч рублей.