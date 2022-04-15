В Красноярском крае пройдёт «Декада качества — 2022»

В соответствии с приказом министерства социальной политики Красноярского края от 05.04.2022 № 203-ОД с 18 по 29 апреля жители Красноярья смогут высказать своё мнение о качестве предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан.

Норильчане смогут заполнить анкеты в управлении социальной защиты по следующим адресам:

– Центральный район, ул. Советская, 14, в понедельник и среду с 09.00 до 20.00, во вторник и четверг с 09.00 до 17.15, в пятницу с 10.00 до 17.00;

– Талнах, ул. Полярная, 7, с понедельника по четверг с 09.00 до 17.15, в пятницу с 10.00 до 17.00;

– Кайеркан, ул. Шахтёрская, 9а, с понедельника по четверг с 09.00 до 17.15, в пятницу с 10.00 до 17.00.

Полученные ответы будут проанализированы, что позволит сформировать план мероприятий по повышению качества предоставляемых социальных услуг и совершенствованию системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан.