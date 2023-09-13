В Красноярском крае пройдёт региональный этап премии «Студент года»

Региональный этап будет проходить с 25 сентября по 6 октября. Студенты вузов, техникумов и колледжей могут проявить себя в одной из 10 номинаций.

В прошлом году организаторы ввели систему специальных треков для студентов-архитекторов, медиков и педагогов. В этом году на национальном этапе был добавлен специальный трек для обучающихся IT-специалистов.

Победители регионального этапа, помимо того что будут представлять Красноярск в финале, получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Студенты вузов могут стать участниками премии, обратившись к ответственным за формирование списка претендентов в своём учебном заведении. Студенты техникумов и колледжей могут пройти регистрацию самостоятельно, заполнив форму.

Подробнее о премии и порядке участия в ней – на странице социальной сети «ВКонтакте» или в Telegram-канале Регионального студенческого центра «Гагарин».