В Красноярском крае прошёл пик второй волны COVID-19

По словам Егора Корчагина, главного врача краевой Красноярской больницы, количество заболевших в крае сокращается. Но под особым контролем остаются - Хатанга, Байкит, Туруханский район. Для оказания помощи заболевшим на этих территориях приходится привлекать санитарную авиацию. Роспотребнадзор также утверждает, что высокий рост заболеваемости сохраняется в Идринском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Дзержинском, Большеулуйском районах и в Бородино.

Согласно статистике, самая высокая занятость коечного фонда в регионе наблюдается в Красноярске, Норильске, Железногорске, Сосновоборске, Дивногорске, Тасеевском районе.

Напомним, что в Норильске с 7 декабря на очной форме обучения остались 1-4, 9, 11-е классы. Остальные переведены на дистанционное обучение.