В Красноярском крае проведут подчищающую иммунизацию от полиомиелита среди детей

Как сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев, сегодня вступило в силу Постановление руководителя Роспотребнадзора «О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита в 2022 году».

С 11 апреля в России начнётся иммунизация среди непривитых детей до шести лет. Это коснётся и ранее непривитых и не имеющих сведений о прививках от этой инфекции детей в возрасте до 15 лет (14 лет 11 месяцев 29 дней), прибывших на территорию России из ЛНР, ДНР и Украины. Всего в эту кампанию, по данным краевого Роспотребнадзора, в регионе планируется привить более тысячи детей.