В Красноярском крае проживает более 590 тысяч человек в возрасте от 60 лет и старше

Согласно представленным данным, численность жителей края от 60 лет и старше в начале текущего года составила более 20% от общего числа населения региона. В абсолютном выражении это 590,1 тыс. человек, что на 0,7% больше, чем на начало 2021 года. В общей численности населения в возрасте 60 лет и старше 31,9% приходилось на возрастную группу 60-64 года; 26,9% – 65-69 лет, 26,6% – 70-79 лет; 14,6% – 80 лет и старше.

На начало 2022 года на 1000 мужчин в возрасте 60 лет и старше приходилось 1799 женщин. В ведомстве отметили, что с увеличением возраста разница между численностью мужского и женского населения становится более существенной. На 1000 мужчин в возрасте 60-64 года приходилось 1387 женщин, в возрасте 65-69 лет – 1638 женщин, в возрасте 70-79 лет – 2032 женщины, в возрасте 80 лет и старше – 3313 женщин.

Также, глядя на статистику, можно с уверенностью заявить, что любви все возрасты покорны. Так в прошлом году 631 мужчина и 379 женщин старше 60 лет в Красноярском крае вступили в брак. Стоит отметить, что из них 49 мужчин и 22 женщины прежде в нём не состояли.

Кроме того, люди старшего поколения продолжают трудовую деятельность. По данным выборочного обследования рабочей силы в 2021 году работает четверть людей в возрасте 60-69 лет. А в возрасте 70 лет и старше – 2,5%.