В Красноярском крае работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

На вопросы жителей Красноярья отвечают специалисты краевого управления Роспотребнадзора.

Задать свой вопрос можно до 13 октября по телефону 8(391) 226-89-50 с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов в будние дни.

В круглосуточном режиме принимает звонки телефон единого консультационного центра 8-800-555-49-43 (бесплатно).