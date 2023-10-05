МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

В Красноярском крае работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

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В Красноярском крае работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

В Красноярском крае работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

На вопросы жителей Красноярья отвечают специалисты краевого управления Роспотребнадзора.

Задать свой вопрос можно до 13 октября по телефону 8(391) 226-89-50 с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов в будние дни.

В круглосуточном режиме принимает звонки телефон единого консультационного центра 8-800-555-49-43 (бесплатно).

Фото из открытых источников
5 октября в 14:33 690
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