В Красноярском крае расширен перечень случаев, в которых собственники могут не платить взносы на капремонт

Как сообщает краевое министерство строительства, теперь многоквартирные дома (МКД) в населённых пунктах, которые признаны закрывающимися, будут исключены из региональной программы капремонта. Соответствующее изменение внесено в Постановление правительства Красноярского края № 672-п.

Кроме того, данное постановление определяет порядок возврата гражданам уже уплаченных взносов. Деньги возвращаются в том случае, если земельный участок, на котором расположен МКД, исключён из программы и изымается для государственных или муниципальных нужд.