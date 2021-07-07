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В Красноярском крае расширен перечень случаев, в которых собственники могут не платить взносы на капремонт

В Красноярском крае расширен перечень случаев, в которых собственники могут не платить взносы на капремонт

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В Красноярском крае расширен перечень случаев, в которых собственники могут не платить взносы на капремонт

Ранее от уплаты взносов освобождались собственники помещений в МКД, в которых имеется менее пяти квартир, а также в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В Красноярском крае расширен перечень случаев, в которых собственники могут не платить взносы на капремонт

Как сообщает краевое министерство строительства, теперь многоквартирные дома (МКД) в населённых пунктах, которые признаны закрывающимися, будут исключены из региональной программы капремонта. Соответствующее изменение внесено в Постановление правительства Красноярского края № 672-п.

Кроме того, данное постановление определяет порядок возврата гражданам уже уплаченных взносов. Деньги возвращаются в том случае, если земельный участок, на котором расположен МКД, исключён из программы и изымается для государственных или муниципальных нужд.

Фото Ирина Яринская
7 июля в 12:09 360
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