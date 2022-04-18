В Красноярском крае расширили меры социальной поддержки для многодетных семей

Теперь дополнительную поддержку из регионального бюджета на развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) могут получить семьи с невысоким доходом, в которых воспитываются трое и более детей.

Соответствующие изменения в государственную программу Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» были приняты на заседании правительства. Объём средств выделяемых на данный вид матпомощи в 2022 году увеличили до 35 млн рублей.

Для обращения за помощью на развитие ЛПХ размер среднедушевого дохода многодетной семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Также у заявителей должен иметься в распоряжении участок земли, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства.

Семье, проживающей в частном секторе на земле, предназначенной только для индивидуальной застройки, при обращении за деньгами на приобретение коровы или свиней будет отказано, так как ведение такого хозяйства запрещено установленным назначением земли.

На выделяемые средства можно приобрести домашний скот, кроликов, птицу, пчёл, корма, семена, посадочный материал, сельскохозяйственную технику, оборудование и инвентарь. Также семья должна иметь четкое понимание, каким образом приобретаемое будет способствовать росту их дохода.

Заявления на получение матпомощи можно подать после майских праздников дистанционно через портал «Госуслуги», лично через МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства.