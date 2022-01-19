В Красноярском крае растёт число самозанятых

В нашем регионе основная часть самозанятых занимаются ремонтом и строительством, перевозкой пассажиров и грузов, оказывают услуги маникюра либо приготовлением кондитерских изделий.

«В 2022 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на поддержку самозанятых в регионе предусмотрено более 17 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, что почти на шесть млн больше, чем в прошлом году. Поэтому они по-прежнему могут обращаться в офисы центров «Мой бизнес» за различными услугами и получать льготные микрозаймы по фиксированной ставке — 3%. Также можно воспользоваться поручительствами центра «Мой бизнес» или Корпорации МСП для того, чтобы взять более крупные кредиты в коммерческих банках», — сказала Татьяна Бочарова, руководитель краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства.

Для самозанятых в регионе постоянно проводятся обучающие семинары по различным направлениям, консультации. Также им оказывается содействие при участии в выставках-ярмарках, предоставляется льготный тариф на рабочее место в коворкингах центров «Мой бизнес». Кроме того, с прошлого года у самозанятых появилась возможность брать в аренду государственное и муниципальное имущество (перечень включает более 1700 объектов) на льготных условиях.

Более подробную информацию об инструментах поддержки предпринимателей можно узнать по телефону 8-800-234-0-124 и на сайте.