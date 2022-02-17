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В Красноярском крае растёт число заболевших штаммом «омикрон»

В Красноярском крае растёт число заболевших штаммом «омикрон»

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В Красноярском крае растёт число заболевших штаммом «омикрон»

Об этом в своём Telegram-канале рассказал Дмитрий Горяев, главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю.

В Красноярском крае растёт число заболевших штаммом «омикрон»

«По итогам последней недели в 85% исследованных проб выявлен новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Остальные случаи заболевания вызваны штаммом «дельта», - сообщил главный санитарный врач.

За прошлую неделю количество заболевших “омикрон” выросло на 10%. Напомним, что «омикрон» отличается от штамма «дельта» более высокой скоростью распространения. Уже в первый день заболевший может быть заразным. Самый распространённый симптом у заболевших — боль в горле. Он наблюдается у 80% пациентов. Боль часто сопровождается першением и кашлем. Однако классические признаки коронавируса - потеря обоняния и вкусовых качеств - для «омикрона» не характерны. Кроме того, пациенты часто жалуются на головную боль и боль в глазах, насморк, чувство усталости и потерю аппетита.

Фото Ирина Яринская
17 февраля в 10:23 680
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