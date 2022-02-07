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В Красноярском крае растёт количество заболевших коронавирусом

В Красноярском крае растёт количество заболевших коронавирусом

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В Красноярском крае растёт количество заболевших коронавирусом

По сообщению Дмитрия Горяева, главного санитарного врача Красноярского края, на прошлой неделе заболеваемость увеличилась в три раза по сравнению с предыдущей.

В Красноярском крае растёт количество заболевших коронавирусом

Рост заболеваемости наблюдается среди всех возрастных групп, но чаще всего коронавирус диагностируют у детей. Большинство заразившихся переносят болезнь в лёгкой или бессимптомной форме.

«По данным оперативного мониторинга, на 6 февраля зарегистрировано 4639 случаев заболевания. Важно отметить, что количество госпитализированных за прошедшую неделю не превышало 10% от общего числа заболевших», — сообщил в своём Telegram-канале Дмитрий Горяев.

Кроме того, за прошедшую неделю у 75% жителей Красноярья, сдавших ПЦР–тест, был выявлен штамм «омикрон».

Фото Денис Кожевников
7 февраля в 17:27 710
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