В Красноярском крае растёт количество заболевших коронавирусом

Рост заболеваемости наблюдается среди всех возрастных групп, но чаще всего коронавирус диагностируют у детей. Большинство заразившихся переносят болезнь в лёгкой или бессимптомной форме.

«По данным оперативного мониторинга, на 6 февраля зарегистрировано 4639 случаев заболевания. Важно отметить, что количество госпитализированных за прошедшую неделю не превышало 10% от общего числа заболевших», — сообщил в своём Telegram-канале Дмитрий Горяев.

Кроме того, за прошедшую неделю у 75% жителей Красноярья, сдавших ПЦР–тест, был выявлен штамм «омикрон».