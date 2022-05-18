В Красноярском крае разработали приложения для получения льготных лекарств

Удобство новой системы в том, что пациент может не бояться потерять бумажный рецепт. В любой момент можно посмотреть, какие лекарства назначались, есть ли препарат в наличии либо в каком статусе находится рецепт, а также в какой аптеке его можно получить. Рецепты всегда доступны онлайн – они хранятся в цифровом виде в единой информационной системе льготного лекарственного обеспечения. Все действующие рецепты можно просмотреть в «Личном кабинете пациента» в разделе «Рецепты» на web-pacient.ru или в мобильном приложении «24Фармация». Эта система также удобна для врачей и провизоров. Пока программа распространяется только на льготные лекарства.

Проект запустят 23 мая. Освоить программу пациентам помогут волонтёры, которые будут работать в поликлиниках. Они покажут, как зарегистрироваться в «Личном кабинете» и установить мобильное приложение, объяснят, как им пользоваться. Получение препарата по СНИЛСу не предполагает никаких дополнительных действий. Новый проект будет внедрён во всех поликлиниках края.

Это первый этап работы по информатизации краевой медицинской службы, которая проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Следующим шагом станет внедрение информационной системы на все виды рецептов и организацию их дистанционной выписки.