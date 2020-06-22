В Красноярском крае разыграют квартиры, машины и смартфоны. На голосовании по поправкам в Конституцию проведут викторину

На голосовании по поправкам в Основной закон страны, которое будет проходить с 25 июня по 1 июля, в нашем регионе проведут розыгрыш дорогостоящих призов – 10 однокомнатных квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. Информация о розыгрыше появилась на сайте Викторина2020.рф.

Принять участие в викторине без вложения средств сможет любой желающий. Главные условия – совершеннолетие и прописка на территории региона. Бланки для заполнения будут выдавать в специальных пунктах возле участков для голосования, которые заработают уже 25 июня. Первые результаты на сайте викторины появятся с 29 июня.

Бланк напоминает обычный лотерейный билет, однако заявлен как викторина: на обороте пять вопросов на знание Конституции РФ и три варианта ответов к каждому из них. Согласно положению «Викторины на знание Конституции РФ», она проводится по инициативе Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», сообщает «ТВК-6».