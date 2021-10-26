В Красноярском крае с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими днями

Документ будет подписан в ближайшее время, он составлен с учётом всех рекомендаций Президента РФ. На совещании также обсудили подготовку к введению в Красноярском крае QR-кодов, при наличии которых граждане смогут посещать объекты культуры и спорта. Сейчас все эти учреждения оснащают специальным оборудованием для проверки предоставляемой посетителями информации. Перед запуском системы зрителям или болельщикам, которые уже купили билеты, будут приходить сообщения с напоминанием о вводе новой системы.