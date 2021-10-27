В Красноярском крае с 30 октября вводятся QR-коды для посещения торговых центров и различных мероприятий

Согласно изменениям в указе губернатора о предотвращении распространения коронавируса, уже с этой субботы ТРЦ, а также культурные и спортивные объекты смогут посещать только совершеннолетние граждане при наличии одной из следующих справок:

– действующий QR-код, подтверждающий вакцинацию гражданина;

– действующий QR-код о перенесённом заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев);

– оригинал сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе;

– оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию;

– оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающий прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Детей до 18 лет в ТРЦ будут пропускать только с родителями при наличии у них всех необходимых документов.

Стоит отметить, что если гражданин приобрёл билеты или абонемент на спортивные или культурные мероприятия до вступления в силу настоящего указа, то 30 и 31 октября он может посетить их без предоставления документов.

Также настоящим указом рекомендовано работодателям давать два оплачиваемых выходных дня своим сотрудникам после прохождения вакцинации.